PSG : Une solution enfin trouvée pour cet indésirable ?

Alexis Brunet

Le PSG n'en a pas encore fini avec son mercato. Le club de la capitale souhaite encore recruter Randal Kolo Muani, voire Bradley Barcola, si cela est possible. Mais Paris veut aussi dégraisser. Julian Draxler qui fait partie des indésirables pourrait enfin faire ses valises, et rejoindre la Premier League, et Crystal Palace.

Il reste moins d'une semaine au PSG pour finir son mercato. Le club de la capitale a déjà bien recruté, mais un dossier majeur est encore en négociation, il s'agit de Randal Kolo Muani. L'international français souhaite rejoindre le club de la capitale, à qui il a déjà donné son accord, mais Paris et Francfort n'ont pas encore trouvé un terrain d'entente. Hugo Ekitike pourrait être intégré à l'opération, mais il est possible aussi que la formation de Bundesliga ne veuille que de l'argent, et on parle d'un montant compris entre 80 et 100M€.

Bradley Barcola est aussi pisté

Le dossier prioritaire se nomme donc Randal Kolo Muani, mais si le PSG y arrive, il aimerait aussi recruter un autre Français, Bradley Barcola. Le Lyonnais aimerait venir chez le champion de France, mais comme avec Francfort, Paris a du mal à trouver un accord avec l'OL. Le président de Lyon, John Textor changerait sans arrêt le prix qu'il demande pour son crack, ce qui aurait le don d'agacer les dirigeants parisiens. Le dossier traîne en longueur, et le club de la capitale n'a donc toujours pas touché au but, alors que le mercato ferme bientôt ses portes.

Le PSG accélère pour ce transfert à 40M€ https://t.co/qKRaEgkiN5 pic.twitter.com/xj6SYgThDZ — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

Julian Draxler intéresse Crystal Palace