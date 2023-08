Le PSG tente un transfert à 70M€, la réponse est connue

Jean de Teyssière

Le PSG n'en a pas encore tout à fait fini avec le mercato estival qui se termine ce 1er septembre à minuit. Le club parisien vise encore deux recrues et les noms sont connus puisqu'il s'agit de deux Français. L'un est un espoir, Bradley Barcola et l'autre est vice-champion du monde avec les Bleus et se nomme Randal Kolo Muani. Le PSG aurait même formulé une offre de 70M€ à l'Eintracht Francfort pour ce dernier, offre jugée insuffisante...

Le feuilleton Randal Kolo Muani continue et le PSG a bon espoir de finaliser ce transfert avant la fin du mercato. Cette semaine, le club parisien aurait même fait une seconde offre à l'Eintracht Francfort pour les convaincre de laisser partir leur attaquant de 24 ans.

Le PSG propose 70M€ à Francfort

Le PSG cherche toujours à attirer Randal Kolo Muani dans ses filets et a formulé une seconde offre au club allemand de l'Eintracht Francfort. Selon L'Equipe , cette offre serait de 70M€ plus bonus et Francfort aurait déjà donné sa réponse concernant son vice-champion du monde.

Francfort attend plus

Après avoir reçu cette offre, l'Eintracht Francfort n'aurait pas donné de suite, estimant que le montant proposé de 70M€ était encore trop bas par rapport à leurs attentes, qui se situerait, selon de nombreuses sources autour de 100M€. Pour le moment, le dossier menant à Kolo Muani n'a donc pas connu d'avancées significatives.