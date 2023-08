PSG : Luis Enrique met son plan en action pour éjecter cette star

Baptiste Berkowicz

Alors que le vestiaire du PSG a élu Marquinhos comme capitaine du club de la capitale cette saison, la nomination du Brésilien ne ferait pas l'unanimité. D'après Daniel Riolo, Luis Enrique n'apprécie pas le verdict du vote de la part de son vestiaire. L'ancien sélectionneur de l'Espagne voudrait même se débarrasser du joueur de 29 ans.

Le PSG démarre une nouvelle ère avec Luis Enrique. L'ancien sélectionneur de l'Espagne a décidé de s'en remettre à un vote de son vestiaire pour connaitre le capitaine club de la capitale. Un processus qui a amené à la nomination de Marquinhos, qui garde donc son brassard qu'il détient depuis le départ de Thiago Silva en août 2020.

«On va me faire croire que Luis Enrique n'est pas dans cette histoire ?»

L'éditorialiste Daniel Riolo est revenu dans l' After Foot sur l'épisode de l'élection du capitaine au PSG : « Mais les gens sont débiles ou quoi ? Qui a voulu ce vote ? On va me faire croire que Luis Enrique n'est pas dans cette histoire ? Si le PSG ne veut pas mettre Mbappé en avant, on ne le met pas sur la liste des mecs qui doivent être capitaines. Ce qu'il s'est passé c'est que Luis Enrique a constaté, comme à peu près tout le monde, que Marquinhos n'était pas un bon capitaine. Et en plus il se trouve qu'il n'apprécie pas beaucoup le joueur. Donc forcément, il n'en voulait plus comme capitaine ».

«Luis Enrique voulait se débarrasser de Marquinhos»