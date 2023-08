PSG : Le clan Marquinhos répond à l'Arabie saoudite

Alexis Brunet

Le PSG est sérieusement en train de dégraisser son effectif ces derniers jours. Plusieurs joueurs ont déjà quitté Paris, dont Neymar bien sûr, qui est parti en Arabie saoudite. Une autre star parisienne pourrait l'imiter dans les prochains jours, il s'agit de Marquinhos. Al-Ittihad serait intéressé par les services du défenseur, mais le frère de ce dernier a tenu à couper court aux rumeurs l'envoyant dans le pays du Golfe.

Le PSG a pris de grandes décisions cet été. La première a été de nommer Luis Enrique à la place de Christophe Galtier. L'entraîneur espagnol est arrivé avec ses idées, et une certitude quant aux hommes qui feront partie de son équipe. Neymar n'entrait pas dans l'équation, et donc il a été écarté par la direction parisienne, vendu à Al-Hilal en Arabie saoudite. Mais il se pourrait que le club de la capitale se sépare aussi d'une autre de ses stars.

Marquinhos sur le départ ?

En plus de Kylian Mbappé, d'autres stars du PSG sont annoncées sur le départ. Il y avait donc Neymar, mais aussi Marco Verratti, et Marquinhos. Pour le défenseur central, tout comme pour le milieu de terrain, l'avenir pourrait également s'écrire en Arabie saoudite. Le Brésilien est par exemple convoité par le club d'Al-Ittihad, qui a notamment fait signer Karim Benzema cet été.

Le frère de Marquinhos dément les rumeurs de départ