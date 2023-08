Attendu à l’OM, Griezmann lâche une première réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Griezmann fait parler à Marseille. Au cours de leur présentation, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang avaient envoyé un appel du pied à peine déguisé au joueur de l'Atlético. Mais questionné sur son avenir, l'international français a ouvert la porte à une destination en vogue. Malheureusement pour le vestiaire phocéen, ce n'est pas l'OM.

L'OM peut dire merci à Antoine Griezmann. Grâce aux recommandations du Français, Renan Lodi a posé ses valises à Marseille cet été. « Dès qu'il y a eu l'intérêt de l'OM, la première personne avec qui j'ai parlé, outre Griezmann, c'est Lucho. Il m'a énormément parlé du club et de la ville, il m'a dit que je pouvais y aller les yeux fermés, qu'il s'agissait d'un gigantesque club. Et j'ai pu le constater ! » avait lâché l'ancien de l'Atlético.





Le vestiaire marseillais lance un appel à Grizou

Ces derniers temps, Griezmann avait également évoqué l'OM avec Geoffrey Kondogbia. Alors faut-il imaginer une possible arrivée de l'international français au Vélodrome ? « Antoine Griezmann a toujours aimé ce club. Je me permets de le dire, il était content que je signe à l'OM. Pareil pour Renan Lodi. Griezmann sera peut-être le prochain ? (rires) » avait lâché le milieu de terrain. Egalement interrogé en conférence de presse, Pierre-Emerick Aubameyang avait répondu avec le sourire : « Je connais Antoine Griezmann mais ce n’est pas de mon ressort. Je peux toujours lui envoyer un message (rires) ».

Griezmann ouvre la porte à une destination... Ce n'est pas l'OM