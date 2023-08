Le PSG reçoit une réponse pour ce transfert très attendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine phase de dégraissage, le PSG espère également trouver une solution pour se débarrasser de Julian Draxler, dont le contrat court jusqu'en juin 2024 et qui n'entre absolument pas dans les plans de Luis Enrique. Néanmoins, Peter Knäbel, directeur sportif de Schalke 04, exclut la possibilité d'un retour du champion du monde 2014.

Une fois n'est pas coutume, le PSG arrive à vendre, et à bien vendre. L'exemple le plus criant est celui de Neymar, cédé pour 90M€ à Al-Hilal, mais ce n'est pas tout puisque le club de la capitale a déjà bouclé huit départs (sept ventes et un prêt) sans oublier les fins de contrat de Lionel Messi et Sergio Ramos. Mais le travail n'est pas encore terminé.

Draxler trop cher pour Schalke 04

En effet, d'autres joueurs sont sur le départ à l'image de Julian Draxler. Interrogé sur un éventuel retour du champion du monde 2014 à Schalke 04, Peter Knäbel, directeur sportif du club de la Ruhr, se montre très clair. « J'espère que nous le verrons encore souvent à Schalke. Cela signifierait en effet qu'il reviendra auprès de sa famille. En tant que joueur, il y a actuellement des années-lumière entre les exigences et la réalité », assure-t-il dans le podcast fußball inside de WAZ.

Vers un transfert en Arabie Saoudite ?