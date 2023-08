Mercato - PSG : Kylian Mbappé imité par... son frère ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé affole le mercato depuis plusieurs semaines maintenant. En fin de contrat en juin 2024, la star de 24 ans n'aurait pas l'intention de quitter le PSG cet été. Son frère non plus ne devrait pas partir. En effet, Ethan Mbappé aurait fait bonne impression et le staff technique souhaiterait le garder dans l'effectif cette saison.

Pendant de nombreuses semaines, c’était la guerre entre Kylian Mbappé et le PSG. Alors que son contrat court jusqu’en 2024, la star de 24 ans refusait de prolonger. De ce fait, Nasser Al-Khelaïfi faisait tout son possible pour le voir partir afin d’éviter un départ libre à l’issue de son engagement. Le président du PSG n’a pas hésité à le mettre à l’écart.

Kylian Mbappé veut rester au PSG

De son côté, Kylian Mbappé ne bougeait pas de ses positions. L’international français avait fait savoir publiquement qu’il comptait honorer son contrat jusqu’au bout. Si les tensions sont désormais redescendues entre les deux parties, le capitaine des Bleus n’aurait toujours pas l’intention de partir cet été.

Ethan Mbappé ne va pas bouger non plus