Mbappé : Le PSG prend une nouvelle décision

Amadou Diawara

Alors qu'il a enterré la hache de guerre avec le PSG, Kylian Mbappé devrait figurer dans le groupe de Luis Enrique pour la deuxième journée de Ligue 1, au même titre qu'Ousmane Dembélé. Toutefois, les deux attaquants français ne seraient pas assurés d'être titularisés face à Toulouse ce samedi soir.

Le bras de fer entre Kylian Mbappé et la direction du PSG est terminé. En effet, le numéro 7 parisien a retrouvé le premier groupe d'entrainement de son équipe, alors que les dernières discussions avec sa direction ont été positives.

Après Dembélé, le PSG prépare deux transferts https://t.co/Fdkd5NaHKh pic.twitter.com/2eGyHyT13W — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Mbappé et Dembélé présents à Toulouse ?

Selon les informations de Sports Zone , Kylian Mbappé et le PSG auraient même un accord pour une formule gagnante-gagnante. Si le capitaine de l'équipe de France finit par rester à Paris cet été, il prolongera d'une saison et disposera d'une clause de départ pour l'été 2024 ou il renoncera à une partie de ses primes de fidélité, et ce, pour que son club s'y retrouve financièrement. Et grâce à ce compromis, Kylian Mbappé devrait fouler la pelouse du Stadium de Toulouse ce samedi soir.

Mbappé et Dembélé remplaçants à Toulouse ?