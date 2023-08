Mbappé : Un accord est trouvé avec le PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé était en guerre avec le PSG parce qu'il refusait de prolonger son contrat. Désormais, le numéro 7 parisien serait prêt à prolonger ou à renoncer à certaines primes de fidélité pour être transféré à l'été 2024. De cette manière, ni le PSG, ni Kylian Mbappé n'est lésé dans l'affaire.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option. Toutefois, par le biais d'une lettre adressée à sa direction, le capitaine de l'équipe de France a fait savoir qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025, désirant partir librement et gratuitement dans un an. Un choix qui a provoqué une guerre avec le PSG.

Mbappé a un accord avec le PSG

Refusant catégoriquement de laisser filer Kylian Mbappé librement et gratuitement le 30 juin 2024, la direction du PSG l'a placé sur le marché, avant de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique. Une manière de lui mettre la pression pour le pousser à accepter un départ ou à rempiler. Et cette méthode semble avoir fonctionné.

Le Real Madrid est en position de faiblesse