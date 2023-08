Mbappé - Neymar : Malaise au PSG à cause de Messi ?

Pierrick Levallet

Plus rien n'irait entre Neymar et Kylian Mbappé. Alors que la relation était au beau fixe en 2017, les relations entre les deux joueurs se sont crispées au fil des années. Un certain malaise s'est installé entre le Français et le Brésilien. D'ailleurs, Lionel Messi aurait une petite part de responsabilité dans ces tensions entre les deux stars.

En 2017, le PSG accueillait Neymar et Kylian Mbappé, respectivement pour 222M€ et 180M€. La relation entre les deux joueurs était excellente, le Français et le Brésilien s’affichant régulièrement ensemble et montrant une grande complicité sur le terrain. Mais peu à peu, l’entente entre le champion du monde et l’international auriverde a viré au cauchemar.

L’improbable appel du pied pour Mbappé, le mercato s’emballe ! https://t.co/jYFNZFXPCm pic.twitter.com/Ul7tJjmhaY — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Rien ne va plus entre Mbappé et Neymar

En effet, les relations se sont crispées entre Kylian Mbappé et Neymar, au point de laisser apparaître quelques tensions. La star de 31 ans ne s’en est d’ailleurs pas cachée sur les réseaux sociaux. Un certain malaise s'est installé entre les deux joueurs, et Lionel Messi serait indirectement la cause de quelques tensions.

Messi impliqué dans ces tensions ?