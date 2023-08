PSG - Galtier : Après le scandale raciste, il met les choses au point

Thibault Morlain

Ces derniers mois, bien malgré lui, le PSG s'était retrouvé au coeur d'un scandale raciste. En effet, Christophe Galtier, entraîneur du club de la capitale de l'époque, s'était vu reprocher certains propos plus que déplacés quand il était à l'OGC Nice. A l'origine du mail, qui a été dévoilé et qui a lancé toute cette affaire Galtier, Julien Fournier s'est livré ces dernières heures.

Allant jusqu'à se retrouve en garde à vue, Christophe Galtier a défrayé la chronique ces derniers mois. L'ancien entraîneur du PSG avait été accusé par Julien Fournier, ex-dirigeant de l'OGC Nice, d'avoir tenu des propos racistes. « Il m'a dit que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe », pouvait-on notamment lire dans un mail de Fournier adressé à sa direction.

« Je n’ai rien vu arriver... »

Suite à cette polémique, Julien Fournier a pris la parole. Dans un entretien accordé à Nice-Matin , il est revenu sur ce scandale impliquant Christophe Galtier, expliquant alors : « Je n’ai rien vu arriver, j’étais en famille à l’étranger, déconnecté de l’actualité. Contrairement à ce que les gens ont pu penser, et c’est normal, je ne suis absolument pas à l’origine de cette fuite que je trouve dégueulasse dans la forme et le timing. Sportivement, c’était une période charnière pour l’OGCN, la veille d’un quart de finale de Coupe d’Europe, contre Bâle. J’ai été peiné pour le club, les joueurs, Didier (Digard), le staff. C’est peut-être un tort mais j’ai toujours voulu maîtriser ma communication. Suis-je l'auteur du mail ? Oui, tout le monde le sait, y compris la justice qui a enquêté. Ce que les gens ne savent pas, c’est la raison pour laquelle j’ai rédigé ce mail. Il a été rédigé en mai 2022, bien avant, donc, sa divulgation dans les médias »

« Le club en a souffert »