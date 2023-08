Neymar - PSG : Luis Enrique a retourné sa veste !

Benjamin Labrousse

Auteur d’un doublé mercredi face à Jeonbuk (3-0), Neymar est enfin revenu sur les terrains plus de six mois après sa grosse blessure à la cheville. Attendu au tournant au PSG avec le possible départ de Kylian Mbappé, le Brésilien retrouve également son ancien entraîneur à Barcelone Luis Enrique. Mais selon la presse espagnole, la relation entre les deux hommes n’est plus la même qu’autrefois.

Depuis son arrivée au PSG en 2017, le cas de Neymar interroge. Brillant la plupart du temps sur les terrains, le joueur désormais âgé de 31 ans souffre en revanche d’un manque flagrant de fiabilité quant à son état physique. Une fois de plus blessé en février dernier face à Lille, le co-meilleur buteur de la sélection brésilienne n’a retrouvé les terrains que mercredi dernier après avoir été opéré de la cheville en mars dernier.

Neymar bientôt seule star du PSG ?

Mais alors que Kylian Mbappé a quant à lui été écarté de la tournée estivale du club parisien en raison de sa volonté supposée de partir libre au Real Madrid dans un an, Neymar apparaissait comme l’unique vedette du PSG. Un rôle inhabituel depuis plusieurs années pour la star brésilienne qui avait laissé ce rôle au Français. Mais alors que celui qui symbolise le plus gros transfert de l’histoire du football (222M€) a désormais été opéré de la cheville et a retrouvé un entraîneur avec qui la relation de confiance est présente, nombreux estiment que Neymar pourrait réaliser une belle saison.

Luis Enrique a changé d'avis pour Neyùar