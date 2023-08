Un joueur du PSG frappe Mbappé !

Thibault Morlain

A défaut d'appeler Kylian Mbappé pour sa tournée au Japon et en Corée du Sud, le PSG a sélectionné son petit frère, Ethan Mbappé. A 16 ans, le milieu de terrain était donc du voyage avec le groupe de Luis Enrique. Une tournée durant laquelle le jeune Parisien a quelque peu été martyrisé par les autres joueurs du PSG.

Profitant de cette pré-saison pour donner l'occasion à des jeunes de se montrer, Luis Enrique a notamment convoqué Ethan Mbappé la tournée du PSG en Asie. Ce jeudi, le petit frère de Kylian Mbappé était d'ailleurs titulaire lors du match amical face à Jeonbuk. A seulement 16 ans, le milieu parisien a eu l'occasion de se montrer durant cette tournée au Japon et en Corée du Sud.

Dembélé se lâche sur le PSG avant son transfert https://t.co/1Pg9VIID9g pic.twitter.com/YRMzu4VZfx — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

Ekitike s'en prend à Mbappé

Outre la performance d'Ethan Mbappé contre Jeonbuk, on a pu voir une vidéo du jeune joueur du PSG circuler ces dernières heures sur les réseaux sociaux. On peut alors y avoir les Parisiens dans un avion et c'est là qu'Ethan Mbappé, sur le ton de l'humour, reçoit une petite claque de la part d'Hugo Ekitike. Une séquence qui fait vivement réagir et en amuse plus d'un sur Internet.

Une bonne préparation pour Ethan Mbappé