Malaise au PSG, une star déjà au clash avec Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse

Nommé nouvel entraîneur du PSG début juillet, Luis Enrique tente actuellement de développer certains automatismes entre ses joueurs. Alors que la reprise du championnat de France approche, le coach du club parisien s’apprête à faire ses premiers choix forts. Ou du moins, les confirmer, puisque Luis Enrique n’a pas hésité à sanctionner Marco Verratti pour un problème de poids.

À quoi ressemblera le PSG de Luis Enrique ? Si les prémices du jeu voulu par l’ancien entraîneur du Barça ont pu être entraperçues lors des différents matchs de pré-saison du club parisien, ce dernier devra réussir à le développer sur la durée. Toutefois, avec un effectif loin d’être pleinement constitué (plusieurs recrues sont attendues prochainement au sein du club parisien) l’Espagnol semble avoir réussi à faire comprendre sa philosophie à son groupe.

Luis Enrique arrive au PSG avec des principes bien précis

Mais Luis Enrique arrive également au PSG avec une réputation derrière lui. S’il est le deuxième entraîneur de l’histoire du club parisien à avoir déjà remporté la prestigieuse Ligue des Champions, l’entraîneur de 53 ans est également réputé pour ne pas faire de cadeaux aux stars de son effectif. Avec Barcelone, ce dernier n’avait pas hésité à placer un Lionel Messi au top de sa forme sur le banc par exemple.

Luis Enrique a sanctionné Marco Verratti