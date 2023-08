PSG : La mèche est vendue pour Neymar

Thibault Morlain

L'avenir de Neymar est également un sujet au PSG sur ce marché des transferts. Sous contrat jusqu'en 2027, le Brésilien a fait l'objet de nombreuses rumeurs ces dernières semaines. Partira ? Ne partira pas ? Voilà qu'on connaitrait désormais la réponse pour Neymar.

Ce jeudi, Neymar a enfin rejoué avec le PSG depuis sa blessure à la cheville. Et le numéro 10 parisien a soigné son retour avec un doublé et une passe décisive contre Jeonbuk. Une bonne nouvelle donc pour Luis Enrique, qui va visiblement pouvoir compter sur Neymar cette saison au PSG.

Un départ de Neymar plus à l'ordre du jour au PSG ?

Selon les informations de L'Equipe , au début de l'été, le PSG avait en tête de se séparer de Neymar. Déjà poussé vers la sortie il y a un an, le Brésilien ne semblait clairement plus désiré. Mais voilà que la situation aurait bien changé. En effet, le quotidien sportif révèle ce vendredi qu'un départ de Neymar serait désormais de plus en plus improbable cet été.

« Je serai là »