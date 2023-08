PSG : Mbappé va faire une nouvelle victime après Neymar ?

Pierrick Levallet

Neymar au PSG, c'est terminé. Le Brésilien s'est engagé à Al-Hilal en Arabie Saoudite. La superstar de 31 ans aurait été victime de l'influence de Kylian Mbappé, qui aurait fait savoir à sa direction qu'il n'y avait plus assez de place pour les deux joueurs dans la capitale. D'ailleurs, l'international français pourrait faire une autre victime au sein de la formation parisienne.

Kylian Mbappé a fini par avoir raison de Neymar. Il y a quelques jours, L’Equipe révélait que la star de 24 ans avait fait savoir au PSG qu’il n’y avait plus assez de place pour lui et le Brésilien dans le club. La direction parisienne a donc tranché et a fini par miser sur l’international français. Résultat, Neymar a été poussé vers la sortie.

Transferts : Le PSG tente un nouveau coup de poker avec Mbappé https://t.co/SSMqdyCiiV pic.twitter.com/WFXqV2VKcP — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Neymar quitte le PSG pour l’Arabie Saoudite

Annoncée dans un premier temps au FC Barcelone, la superstar de 31 ans a fini par signer un contrat de deux ans à Al-Hilal. De nombreux avantages ont fini par convaincre Neymar de rejoindre l’Arabie Saoudite, à commencer par l’aspect économique. Mais l’international auriverde ne devrait pas être la dernière victime de Kylian Mbappé, puisque Marco Verratti pourrait également être amené à partir cet été.

Verratti nouvelle victime de Mbappé au PSG ?