Messi : Une star de Deschamps fait une annonce pour son mercato

Thomas Bourseau

Lionel Messi a effectué ses premiers pas en Major League Soccer dernièrement et se distingue à chaque sortie qu’Antoine Griezmann a suivi. Le Français l’avoue, il compte également vivre un rêve américain en MLS à son tour à l’avenir après l’Atletico de Madrid lorsque le moment sera venu pour lui de quitter le Vieux Continent.

Antoine Griezmann n’a pas manqué une seule miette des débuts de Lionel Messi en Major League Soccer. En l’espace de six rencontres, le septuple Ballon d’or a inscrit neuf buts en multipliant les doublés et en s’illustrant comme à son habitude sur les coups francs.

«Oui, je suis Messi. Leo est le meilleur de l'histoire»

Pour ESPN , Griezmann a tenu le discours suivant sur Lionel Messi. « Oui, je suis Messi. Leo est le meilleur de l'histoire. Il remplit les stades, il marque beaucoup de buts et il gagne des matches. Il est incroyable et je pense que c'est la meilleure chose que la MLS ait faite en faisant venir Leo, en termes de marketing et de football » . Le champion du monde tricolore, qui est au passage un ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, est bien emballé par vivre son propre rêve américain.

«Mon objectif est de finir là-bas»