Neymar s'en va, un joueur du PSG est abattu

Pierrick Levallet

Six ans après son arrivée, Neymar n'est plus un joueur du PSG. La star de 31 ans a signé un contrat en or à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Le Brésilien aura le droit à un bon nombre d'avantages au sein du club saoudien. Mais dans le vestiaire du PSG, son départ en a touché quelques uns.

Neymar et le PSG, c’est désormais terminé. Ne se sentant plus vraiment désiré dans la capitale, le Brésilien avait fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu’il souhaitait partir. Très rapidement, l’Arabie Saoudite s’est positionnée sur le dossier. Si le FC Barcelone était sur le coup et que la star de 31 ans était tentée par l’idée d’un retour en Catalogne, Xavi a vite posé son veto.

Le mercato de Neymar chamboulé par Messi ? https://t.co/Rzgq0L0Pic pic.twitter.com/4mNnGdThVv — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Neymar signe en Arabie Saoudite

Résultat, Neymar s’est engagé à Al-Hilal. Là-bas, l’international auriverde a signé un contrat en or puisqu’il touchera un salaire de 100M€ par saison et une prime de 80 000€ à chaque victoire du club saoudien. 500 000€ lui seront également versés pour chaque publication faisant la promotion de l’Arabie Saoudite sur les réseaux sociaux. D’autres avantages lui ont également été promis. Mais son départ du PSG en aurait touché quelques uns dans le vestiaire.

Marquinhos impacté par son départ du PSG ?