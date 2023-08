Arabie Saoudite : Cristiano Ronaldo et Neymar ont craqué, il pousse un coup de gueule

Axel Cornic

Ce mercato a vu l'Arabie Saoudite se déchainer, bouclant les arrivées des plus grandes stars du football européen. Cela a été le cas de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Neymar, sans oublier Cristiano Ronaldo qui avait décidé de rejoindre le pays du Golfe dès l’hiver dernier. Mais ne comptez pas sur Wojciech Szczęsny pour céder à la tentation !

Cet été a vu un tout nouvel acteur venir animer le mercato estival. L’Arabie Saoudite a fait une véritable razzia sur l’Europe, en bouclant les arrivées de certaines des plus grandes stars mondiales. Cela a notamment été le cas de Neymar, qui a quitté le PSG pour rejoindre Al Hilal et signer un contrat de 150M€ par an, hors bonus.

« Je ne manque pas d'argent dans ma vie, je préfère les défis intéressants »

La star du PSG a ainsi rejoint Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema, qui ont signé des contrats en or du côté de l’Arabie Saoudite. Mais ne comptez pas sur Wojciech Szczęsny pour céder lui aussi aux sirènes saoudiennes. « Je ne manque pas d'argent dans ma vie. Je préfère les défis intéressants, et défendre le but de la Juventus est le défi le plus intéressant que je puisse me lancer » a expliqué le gardien de la Juventus, lors d’un entretien accordé au média polonais TVP Sport . « Je lis peu de choses sur le football et je sais que plusieurs joueurs sont allés là-bas, ce qui ne me surprend pas. Des sommes malsaines ont circulé dans les médias ».

« Je pense que cela vaut la peine d'avoir d'autres priorités que de courir après l'argent »