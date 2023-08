PSG : «C’est ingérable», il balance cash sur Neymar et Verratti

La rédaction

Une page s'est tournée au PSG. Présent au sein de la capitale depuis 2017, Neymar a signé avec Al-Hilal ce mardi. Selon nos informations exclusives, Marco Verratti devrait l'imiter et se rendre en Arabie Saoudite. Pour Rolland Courbis, le club parisien prend la bonne décision en se séparant de ces deux joueurs. Il explique pourquoi.

Recrue la plus chère de l'histoire du football et donc du PSG, Neymar a décidé de changer d'air à 31 ans pour humer celui de l'Arabie Saoudite. Le Brésilien s'est engagé pour deux saisons avec Al-Hilal et pourrait prochainement être rejoint par Marco Verratti.





Verratti devrait imiter Neymar

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG est sur le point de boucler le départ du milieu de terrain. Il ne reste plus quelques détails avant d'acter ce départ. Pour Rolland Courbis, les départs de Neymar et Verratti ne sont pas préjudiciables, bien au contraire.

Courbis tacle Neymar et Verratti