Le PSG boucle un transfert inespéré

C'est désormais officiel, Neymar n'est plus un joueur du PSG. Le Brésilien s'est engagé pour deux saisons avec Al-Hilal en Arabie Saoudite. Dans ce dossier, le club de la capitale récupère environ 90M€, ce qui semblait totalement inenvisageable avec un autre club. Par conséquent, pour Rolland Courbis, l'Arabie Saoudite est une véritable aubaine pour le PSG qui réalise donc un transfert inespéré.

Cela semblait encore inenvisageable il y a quelques semaines, mais le PSG a finalement réussi à vendre Neymar qui s'est engagé pour près de 90M€ à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Une somme incroyable d'autant plus que le PSG va également économiser l'énorme salaire du Brésilien. Pour Rolland Courbis, c'est une véritable aubaine.

«L'Arabie Saoudite tombe du ciel pour le PSG»

« Quand on entend les chiffres, l'Arabie Saoudite tombe du ciel, pas seulement pour Neymar, mais aussi pour le PSG. C'était impossible et impensable de se séparer de Neymar. Déjà gratuitement, il y avait des problèmes pour trouver un club qui lui donnerait le même contrat que celui qu'il a au PSG, et là on nous parle de 90M€ », confie-t-il au micro de RMC .

«Quand Neymar fait un match sur deux son salaire n'est pas divisé par deux»