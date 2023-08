Il annonce le prochain club de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ait été réintégré au groupe de Luis Enrique, l'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler notamment concernant une éventuelle prolongation au PSG. Cependant, selon Julien Froment évoluera bel et bien au sein du club de la capitale cette saison, avant de peut-être rejoindre le Real Madrid dans un an.

Depuis quelques jours, le feuilleton Mbappé a pris une nouvelle tournure. Et pour cause, après avoir été écarté du groupe, Kylian Mbappé a finalement été réintégré au sein du groupe de Luis Enrique. Une situation qui change tout pour l'avenir du crack de Bondy, longtemps annoncé sur le départ vers le Real Madrid. Mais avec ce rebondissement, Julien Froment, journaliste pour France Bleu , estime que l'attaquant français restera au PSG.

Mbappé - PSG : Le Real Madrid s'est fait berner https://t.co/H6wnKPgFXP pic.twitter.com/nZgAqx8Awx — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

«Il y a des discussions»

« Tout d'abord, le PSG a fait preuve de fermeté et n'a jamais changé son fusil d'épaule : soit Mbappé prolongeait son contrat, soit il était vendu. Et comme vous l'avez vu, il ne s'entraînait pas avec le groupe. Maintenant, deux choses : il est encouragé par l'arrivée de Dembélé et le départ de Neymar. Je pensais que le PSG ne pouvait pas vendre Ney (...) En ce moment, il y a des discussions pour trouver une solution afin que Mbappé ne quitte pas le club gratuitement », lance-t-il dans une interview accordée à Bernabeu Digital , avant de poursuivre.

«Je ne pense pas qu'il le signera parce que le Real Madrid n'a pas bougé»