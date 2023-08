Mbappé et le PSG se font tacler en Espagne !

Pierrick Levallet

L'avenir de Kylian Mbappé agite le marché des transferts depuis plusieurs semaines maintenant. Alors qu'il était en guerre avec le PSG puisqu'il refusait d'étendre son engagement, l'international français serait désormais ouvert à une prolongation. En Espagne, on sent la catastrophe arriver du côté du Real Madrid et on ne manque pas de tacler la star de 24 ans et le club de la capitale.

Il y a quelques semaines, une véritable bombe touchait le PSG sur le mercato. Alors qu’il disposait d’une option pour prolonger jusqu’en 2025, Kylian Mbappé a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas la lever. Pris de panique, le PSG s’est mis à lui mettre la pression, soit pour qu’il prolonge, soit pour qu’il parte.

Mbappé finalement ouvert à une prolongation au PSG ?

Mais l’international français campait sur ses positions, laissant place à une véritable guerre entre les deux parties. Depuis, les choses se sont calmées. Mis à l’écart, Kylian Mbappé a été réintégré au groupe récemment. Et alors que le transfert de Neymar à Al-Hilal est désormais acté, le joueur de 24 ans serait ouvert à une prolongation au PSG.

«On ne peut pas faire confiance au PSG et à Mbappé»