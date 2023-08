PSG : Mbappé parti pour rester ? Le Real Madrid annonce la couleur

Thomas Bourseau

Alors qu’un divorce semblait inéluctable au vu de la tournure des événements depuis le début du mercato estival, Kylian Mbappé a été réintégré au groupe du PSG et devrait même effectuer l’intégralité de la saison avec éventuellement une prolongation de contrat. De quoi pousser le Real Madrid à prendre une décision radicale.

Kylian Mbappé serait sur le point de poursuivre son aventure au PSG. C’est la tendance dessinée dans les médias qui sont tous unanimes ces dernières heures sur la continuité de Mbappé au Paris Saint-Germain. Néanmoins, les modalités de la suite de cette collaboration entre les deux parties demeurent encore trop floues. Que ce soit au niveau d’une prolongation de contrat ou du simple fait que Mbappé honorerait son bail à Paris.

Le Real Madrid encore trompé par Mbappé…

De quoi faire enrager le Real Madrid ? ESPN révélait ces dernières semaines que Kylian Mbappé et le club merengue aimeraient en coulisses entamer leur collaboration avant la fin du mercato. Néanmoins, ce nouveau rebondissement dans le feuilleton Mbappé pourrait bien être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase de patience du Real Madrid, trompé à plusieurs reprises à la fois par le clan Mbappé et le Paris Saint-Germain pour le transfert du champion du monde 2018.

…le club merengue tranche : une arrivée libre ou rien pour Mbappé