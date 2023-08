Transferts : Il confirme l’intérêt du PSG en direct

Thibault Morlain

Depuis l’ouverture du marché des transferts, le PSG a annoncé pas moins de 10 signatures. Mais voilà, cela devrait encore bouger à Paris dans le sens des arrivées. Avec le probable départ de Marco Verratti, un milieu de terrain pourrait débarquer et une piste du PSG a d’ailleurs été confirmée.

En pleine reconstruction durant ce mercato estival, le PSG s’est considérablement renforcé. Les recrues se sont multipliées pour Luis Enrique. Mais le marché des transferts est encore long et d’ici le 1er septembre, l’effectif du PSG risque encore d’être modifié, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées.

« Dans la liste du PSG »

Au milieu de terrain, le nom d’Ibrahim Sangaré a déjà été associé au PSG. Et le club de la capitale est bel et bien sur les rangs pour le joueur du PSV Eindhoven. Ce n’est autre que l’agent de Sangaré qui l’a confirmé au micro d’ ESPN : « Il y a de grands clubs intéressés comme le Bayern Munich. Ibrahim est aussi dans la liste du PSG et de Liverpool, mais il n’est pas une priorité ».

Le PSG veut encore profiter du mercato