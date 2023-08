EXCLU - Mercato : L’Inter Milan a tenté un joueur du PSG !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Si le PSG organise un véritable renouvellement de son effectif depuis deux mois, la partie n’est pas encore terminée. Plusieurs départs sont dans les tuyaux. Et le club parisien est régulièrement approché pour plusieurs de ses joueurs sur le départ. Récemment, c’est l’Inter Milan qui a tenté un coup.

Luis Campos et Luis Enrique changent tout. Le recrutement du PSG cet été en témoigne, la stratégie du club se tourne désormais vers des joueurs de devoir et non plus vers l’empilement des stars. Un renouvellement profond de l’effectif s’opère et de nombreux membres de l’effectif, même historiques, font leur valise. Dans les prochains jours, Neymar, Marco Verratti, Leandro Paredes, Renato Sanches ou encore Keylor Navas pourraient partir.

Keylor Navas, c’est chaud

Comme révélé par le10sport.com , Keylor Navas se rapproche de plus en plus d’un départ. Le gardien du Costa Rica revient d’un prêt en Angleterre et postulait à une place de doublure. Luis Enrique, qui l’apprécie beaucoup, attend toutefois de savoir ce que le joueur souhaite. Courtisé par l’Arabie Saoudite, il a aussi une belle offre de Fenerbahçe. Et très récemment, un grand d’Europe a aussi tenté sa chance…

L’Inter Milan a tenté Navas !

En quête d’un gardien de but, l’Inter Milan a signé Yann Sommer, qui était au Bayern Munich. Mais selon nos sources, les Milanais ont tenté de faire Keylor Navas. Des discussions ont eu lieu entre le PSG et l’Inter Milan pour envisager le transfert du portier de 36 ans. Finalement, les dirigeants italiens n’ont pas donné suite, préférant se tourner vers l’option Sommer, moins onéreuse.