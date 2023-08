Une star du PSG sur le banc, Luis Enrique se justifie

Thibault Morlain

Pour son premier match de Ligue 1 sur le banc du PSG, Luis Enrique n’aura finalement pas pu faire mieux qu’un match nul (0-0) contre Lorient. Une rencontre pour laquelle l’entraîneur parisien avait décidé de se passer de Marquinhos au coup d’envoi. Alors que la présence du Brésilien sur le banc de touche a interrogé, Luis Enrique s’est expliqué après la rencontre.

Dans son onze de départ face à Lorient, Luis Enrique avait réservé une surprise. En effet, alors qu’on s’attendait à voir Marquinhos titulaire et avec le brassard de capitaine, le Brésilien s’est tout simplement assis sur le banc des remplaçants au coup d’envoi face à Lorient. L’entraîneur du PSG avait ainsi préféré aligner une charnière centrale Milan Skriniar-Danilo Pereira, le Portugais étant le capitaine du PSG du soir, plutôt que de mettre Marquinhos. Ce dernier est d’ailleurs finalement entré en cours de match, remplaçant Lucas Hernandez.

« Marquinhos a eu quelques problèmes physiques ces derniers jours »

Forcément, après la rencontre, Luis Enrique n’a pas échappé aux questions sur sa gestion de Marquinhos. Pourquoi le Brésilien s’est-il retrouvé sur le banc de touche ? En conférence de presse, l’entraîneur du PSG a répondu, expliquant rapporté par CulturePSG : « Pourquoi avoir choisi Danilo plutôt que Marquinhos ? Je prends mes décisions en fonction de ce qu’il se passe lors de la semaine. Marquinhos a eu quelques problèmes physiques ces derniers jours ».

« Des joueurs entrent, d’autres sortent »