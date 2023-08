Galtier viré, le PSG lui fait passer un message

Pierrick Levallet

Doté d'un énorme potentiel, Warren Zaïre-Emery est promis à un grand avenir. Le milieu de terrain a été lancé par Christophe Galtier la saison passée et devrait être amené à avoir un rôle plus important sous Luis Enrique cette saison. D'ailleurs, le joueur de 17 ans n'a pas manqué de remercier le désormais ex-coach parisien.

Le nouveau prodige du PSG, c’est peut-être lui. À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery en a impressionné plus d’un la saison passée. Le jeune milieu de terrain est doté d’un énorme potentiel et est promis à un avenir brillant. Christophe Galtier n’a d’ailleurs pas hésité à le lancer dans le monde professionnel, même s’il ne lui a pas accordé autant de temps de jeu qu’espéré. Malgré tout, le crack du PSG a tenu à remercier le désormais ex-coach parisien.

«Je tiens à remercier le coach Galtier»

« Sur le moment, je voulais peut-être jouer davantage. Mais avec le recul, je me dis que j’ai quand même beaucoup joué (31 matchs, 1 114 minutes). Je ne m’y attendais pas et je tiens à remercier le coach Galtier car il m’a lancé très jeune. C’était une très belle saison, j’ai beaucoup appris. Il y a tout à améliorer et je pense continuer à progresser dans de nombreux secteurs. Avoir évolué à plusieurs postes m’a permis de travailler d’autres qualités que je n’avais pas encore acquises. Quand j’ai joué latéral droit en fin de saison dernière, j’ai beaucoup progressé sur mon alignement, ma gestion de la profondeur. Marqui a été très précieux à mes côtés » a confié Warren Zaïre-Emery dans un entretien accordé au Parisien .

Luis Enrique compte sur Zaïre-Emery

La saison passée, Warren Zaïre-Emery a eu la chance de pouvoir disputer 1 114 minutes réparties en 31 matchs toutes compétitions confondues. Il a même eu le droit de faire ses débuts en Ligue des champions. Remplaçant de Christophe Galtier sur le banc parisien, Luis Enrique compte sur lui pour la saison à venir. Le phénomène de 17 ans pourrait donc être amené à avoir un rôle beaucoup plus important sous les ordres du technicien espagnol. À suivre...