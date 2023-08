Luis Enrique remplace Galtier, le vestiaire du PSG valide totalement

Thibault Morlain

Cet été, le PSG a décidé de repartir sur un nouveau projet. Pour cela, le club de la capitale a pris une grande décision en se séparant de Christophe Galtier après seulement un an. A la recherche d’un nouvel entraîneur, Paris s’est finalement tourné vers Luis Enrique. Alors que l’Espagnol s’apprête à faire ses grands débuts en Ligue 1, au sein du vestiaire du PSG, on est déjà conquis.

Malgré un titre de champion de France, Christophe Galtier n’aura pas survécu aux performances décevantes de son PSG. Ainsi, la décision a été prise de le remercier alors qu’il avait pourtant encore un an de contrat. Désormais, c’est Luis Enrique qui est sur le banc du PSG. Après le FC Barcelone ou encore la sélection d’Espagne, l’Ibérique est donc aux commandes à Paris. Pour le plus grand bonheur de Carlos Soler, qui a fait part de sa joie d’être désormais entraîné par Luis Enrique.

Transfert à 100M€ au PSG, il lâche une réponse étonnante https://t.co/dCi7mxhs2l pic.twitter.com/jRGu2EJpGf — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

« L’entraîneur idoine »

« L’arrivée de Luis Enrique est bonne pour tout le monde. Je le connais très bien et je suis content de son arrivée. Durant la préparation, nous avons répété un peu ce que veut l’entraîneur, qui, pour moi, est l’entraîneur idoine avec son style et les joueurs que nous avons », a commencé par expliqué Carlos Soler pour Marca .

« Il me connait bien et c’est un avantage »