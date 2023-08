EXCLU - Mercato - PSG : Keylor Navas se rapproche de la sortie

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

De retour au PSG après une saison en prêt du côté de Nottingham Forrest, Keylor Navas n’a pas encore tranché sur son avenir. Courtisé par l’Arabie Saoudite, le gardien de but est également l’objet d’un gros pressing de Fenerbahçe, en Turquie. Son départ se précise.

Keylor Navas a des propositions. La plus conséquente provient d’Arabie Saoudite. Un challenge plus financier que sportif autour duquel le gardien de but du PSG et ses conseillers réfléchissent. Jusqu’à présent, il n’a pas encore pris la décision de partir. Et comme l’a révélé le10sport.com, s’il souhaite rester, il le peut, car Luis Enrique le tient en haute estime, aussi bien humainement que sportivement. Mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est vers la sortie que l’avenir de Keylor Navas se dessine.

Fenerbahçe revient fort

Ces dernières heures, un club turc accélère sur le transfert de Keylor Navas. Selon nos informations, il s’agit de Fenerbahçe. La dernière offensive donne de plus en plus de crédit à un départ du portier costaricien. S’il est encore trop tôt pour dire s’il acceptera d’aller en Turquie ou en Arabie Saoudite, les chances de le voir au PSG cette saison sont désormais très faibles.

Un départ avant le 31 août