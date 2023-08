PSG : Neymar accepte de partir à une condition

Hugo Chirossel

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2027, Neymar pourrait quitter le PSG très bientôt. S’il est annoncé proche de rejoindre l’Arabie Saoudite et Al-Hilal, sa volonté serait de retourner au FC Barcelone, avec qui il aurait également un accord. Cependant, les Blaugrana ne pourraient pas s’attacher ses services, à moins qu’il ne résilie son bail avec le club de la capitale.

Parti à l’Inter Miami en MLS, le départ de Lionel Messi a définitivement marqué la fin de la MNM au PSG. Mais après l’Argentin, un autre membre de ce trio pourrait lui aussi quitter le club de la capitale prochainement. D’après les derniers événements, il ne devrait pas s’agir de Kylian Mbappé.

PSG : Surprise, Mbappé a changé d'avis https://t.co/7warDFxxkg pic.twitter.com/4ixSQxYaYd — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Le PSG ne compte plus sur Neymar

En effet, écarté depuis plusieurs semaines, l’international français a été réintégré au groupe de Luis Enrique ce dimanche, au lendemain du match nul face à Lorient (0-0). La situation est différente en ce qui concerne Neymar. Par la voix de Luis Campos et de Luis Enrique, le Brésilien a appris cette semaine qu’il n’entrait pas dans les plans du PSG cette saison, tout comme Marco Verratti, Juan Bernat, Hugo Ekitike et Renato Sanches. Il n’a d’ailleurs pas été retenu pour affronter les Merlus au Parc des Princes samedi soir.

Pour aller au Barça, Neymar doit résilier son contrat