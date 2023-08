Neymar - PSG : Un accord à 160M€ est trouvé

Hugo Chirossel

Absent samedi soir pour le premier match de la saison du PSG face à Lorient (0-0), Neymar est plus que jamais sur le départ. Ces dernières heures, l’international brésilien semble se rapprocher de plus en plus d’un transfert en direction de l’Arabie Saoudite et plus précisément à Al-Hilal. Un accord aurait même été trouvé avec le club saoudien.

Alors que Kylian Mbappé a réintégré le groupe de Luis Enrique ce dimanche, Neymar quant à lui pourrait très bientôt ne plus être un joueur du PSG. Cette semaine, le club de la capitale lui a indiqué qu’il n’entrait pas dans ses plans cette saison, tout comme Marco Verratti, Juan Bernat, Hugo Ekitike et Renato Sanches.

Mbappé de retour, le PSG annonce une date ! https://t.co/sSChOBynEI pic.twitter.com/QcDG1YcohS — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Accord trouvé entre Al-Hilal et Neymar

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Neymar semble sur la même longueur d’onde que les dirigeants parisiens concernant son avenir. Arrivé il y a maintenant six ans en provenance du FC Barcelone, le Brésilien âgé de 31 ans est ouvert à un départ. D’après les informations de L’Équipe , il aurait même trouvé un accord avec Al-Hilal.

Un contrat de deux ans