Neymar : Le PSG dit oui, son transfert prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent de la feuille de match pour la première journée de Ligue 1 au Parc des Princes, Neymar n'était même pas présent dans l'enceinte parisienne. Il faut dire que le départ du Brésilien semble clairement s'accélérer. Le PSG aurait accepté une offre d'Al-Hilal et visiblement cette destination semble de plus en plus séduire le numéro 10 de la Seleçao.

Entre le PSG et Neymar, l'histoire semble bien toucher à sa fin. Après une nouvelle saison compliquée, le club de la capitale ne cache plus en interne sa volonté de se séparer de sa star, mais encore faut-il trouver une porte de sortie, ce qui semble impossible en Europe. Comme révélé par le10sport.com, Chelsea s'est positionné début juin, mais l'absence de Coupe d'Europe est un frein majeur. Le FC Barcelone de son côté disputera bien la Ligue des champions, mais le club blaugrana semble dans l'incapacité de financer une telle opération. La solution pourrait donc venir de l'Arabie Saoudite.

Neymar : Coup de tonnerre au PSG ! https://t.co/k6ZZ4t1cdU pic.twitter.com/eyQsW4qh8T — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Le PSG et Al-Hilal tombent d'accord

Et pour cause, selon les informations de RMC Sport , Al-Hilal et le PSG sont tombés d'accord pour le transfert de Neymar. Toutes les parties sont désormais confiantes quant à l'issue de ce feuilleton. Il faut dire qu'après la défaite contre Al-Nassr et Cristiano Ronaldo en finale de la Coupe d'Arabe des clubs champions, Al-Hilal a décidé d'accélérer pour recruter la tête de gondole de son projet. Ainsi, après avoir échoué à convaincre Lionel Messi et Kylian Mbappé, le club saoudien a décidé d'accélérer pour le transfert de Neymar.

Neymar change d'avis pour l'Arabie Saoudite