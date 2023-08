PSG : Neymar a vendu la mèche, il balance tout

La rédaction

C'est terminé Neymar ! Non-convoqué par Luis Enrique pour défier Lorient ce samedi, le joueur brésilien serait parvenu à trouver un accord avec le FC Barcelone. Mais il reste encore beaucoup à faire dans ce dossier pour pouvoir enregistrer ce transfert. En tout cas, Neymar est attendu au sein du vestiaire blaugrana, notamment par Sergi Roberto.

Luis Enrique l'avait prévenu, ses choix exprimeront son avis sur les joueurs parisiens. Les conclusions sont les suivantes. Non-convoqués pour affronter Lorient, Marco Verratti et Neymar se sont plus en odeur de sainteté au PSG. Le premier pourrait s'envoler pour l'Arabie Saoudite, tandis que le Brésilien aurait déjà trouvé un accord avec le FC Barcelone. A en croire La Porteria , il serait question d’un bail pour les deux prochaines saisons avec une troisième année en option et d'un salaire annuel de 13M€. Mais avant d'enregistrer Neymar, le Barça doit alléger sa masse salariale en vendant des joueurs.

« Un retour de Neymar? Je serais ravi »

Malgré le coup de balai qui se prépare, le vestiaire du Barça est ravi de pouvoir compter sur Neymar. « Un retour de Neymar? Je serais ravi, c'est un ancien coéquipier mais aussi un ami avec qui on a vécu de très belles choses. Quand il était dans l'équipe, j'ai vécu mes meilleures années au sein de l'équipe première du Barça, on a tout gagné. C'est un joueur très différent, je suis sûr qu'il nous apporterait beaucoup. Mais ce n'est pas moi qui décide. Ceux qui ont pour mission de prendre les décisions détermineront s'il vient ou pas et ce qui est le mieux pour le club. Ce que nous voulons, c'est avoir la meilleure équipe possible pour être compétitifs sur tous les plans et avoir les meilleurs joueurs » a, par exemple, confié Sergi Roberto.

