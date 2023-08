Mercato : Messi recale un club, il se lâche totalement

Thomas Bourseau

Après deux saisons délicates pour Lionel Messi tant sur le plan sportif que personnel, La Pulga a quitté le PSG et aussi l’Europe alors qu’il était question d’un retour au FC Barcelone. Les retrouvailles avortées avec Messi ont fait mal à Sergi Roberto, nouveau capitaine du Barça.

Lionel Messi n’a clairement pas caché lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo au début du mois de juin qu’il n’était pas heureux lors de son passage de deux saisons passées au PSG.

Messi aurait pu revenir au Barça après le PSG…

Parti libre de tout contrat du Paris Saint-Germain, Messi semblait destiné à retrouver le FC Barcelone, mais il n’en a rien été malgré des discussions entre son père Jorge Messi et le président Joan Laporta. D’ailleurs, l’agent de Messi se montrait confiant quant au retour aux sources de son fils au Barça , en vain.

«Pouvoir l'avoir à nouveau comme coéquipier aurait été un grand honneur»