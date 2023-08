Transferts - PSG : Neymar en rêve, tout est révélé

Thomas Bourseau

Neymar a été poussé vers la sortie par le PSG cette semaine, mais le club de la capitale refuserait de le libérer de son contrat alors que ce serait le scénario privilégié par le FC Barcelone. Le Brésilien rêve de retrouver le Barça, mais de nombreuses conditions seraient à respecter par les différentes parties. Explications.

Entre Neymar et le PSG, il se pourrait que le mariage prenne fin avant l’issue du mercato estival. Six ans après son arrivée en provenance du FC Barcelone, le Brésilien serait susceptible de prendre la porte du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, le conseiller football Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique auraient indiqué selon RMC Sport et L’Équipe cette semaine ne pas être intéressé par l’idée de poursuivre avec le Brésilien, à l’instar de Marco Verratti, de Juan Bernat et Hugo Ekitike entre autres.

Neymar contraint à faire des concessions pour Barcelone

Pas de quoi attrister Neymar pour autant. En effet, le Brésilien aurait à coeur de retrouver le FC Barcelone dans les prochains jours. D’ailleurs, d’après le journaliste Marcelo Bechler, le Barça attendrait le feu vert du PSG pour la rupture de contrat ou un accord trouvé entre les deux parties pour que le club culé n’ait pas à débourser d’indemnité de transfert. Après quoi, un terrain d’entente serait convenu avec le clan Neymar pour un contrat d’une saison assorti d’un salaire moyen, mais évolutif pour les saisons suivantes en cas de réussite. Mais ce ne serait pas l’ultime carte du FC Barcelone.

Le Barça prépare une contre-proposition au PSG, Neymar est prévenu