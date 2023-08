PSG : Nouvel obstacle pour le transfert de Neymar

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, Neymar pourrait faire son retour au FC Barcelone lors de cette fenêtre de transferts estivale. Mais à en croire la presse espagnole, cette opération pourrait capoter pour des raisons financières. En effet, le Barça souhaiterait d'abord enregistrer un maximum de joueurs pour la première journée de Liga avant de se pencher sur la suite de son mercato.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar a prolongé jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG. Toutefois, la star brésilienne serait plus que jamais sur le départ cet été. Le PSG voulant se séparer de son numéro 10 lors de ce mercato.

Transfert à 100M€ au PSG, il lâche une réponse étonnante https://t.co/dCi7mxhs2l pic.twitter.com/jRGu2EJpGf — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Le Barça a d'autres priorités avant Neymar

Conscient de la situation de Neymar, la direction du FC Barcelone songerait à se positionner. Toutefois, elle se heurterait au refus de Xavi pour le moment. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, le Barça serait freiné par ses difficultés financières sur ce dossier.

Le Barça doit régler un énorme problème