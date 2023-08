Un joueur du PSG vend la mèche pour son avenir

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG veut se séparer de Carlos Soler lors de ce mercato estival. Toutefois, l'international espagnol ne se voit pas ailleurs qu'à Paris à la fin du mercato estival. Interrogé, Carlos Soler s'est fixé un énorme objectif avec le PSG cette saison.

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Carlos Soler a vécu des débuts difficiles à Paris. Alors que son transfert a été officialisé en toute fin de mercato, l'international espagnol a eu beaucoup de mal à prendre ses marques dans son nouveau club. Et cela pourrait lui couter cher.

Carlos Soler est poussé vers la sortie par le PSG

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG souhaite se séparer de Carlos Soler lors de ce mercato estival. Cependant, le numéro 28 parisien ne s'imagine pas un instant quitter le club rouge et bleu.

Carlos Soler veut faire mieux au PSG cette saison