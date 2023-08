Un transfert change tout au RC Lens, c’est la surprise dans le vestiaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le départ de Seko Fofana, qui s’est engagé à Al-Nassr, bouleverse la donne dans le vestiaire. Et pour cause, le milieu de terrain ivoirien était capitaine du RC Lens jusque-là. Par conséquent, Franck Haise a été contraint d’établir une nouvelle hiérarchie concernant le capitanat. C’est Brice Samba qui a récupéré le brassard. Et il reconnaît lui-même que c’est une surprise.

Après une saison exceptionnelle, le RC Lens a connu plusieurs changements au sein de son effectif cet été. Et pour cause, le vestiaire lensois a notamment perdu son capitaine. Seko Fofana s'est effectivement engagé avec Al-Nassr, laissant ainsi ouverte la succession pour le capitanat. Et bien que Jonathan Gradit et Florian Sotoca étaient de sérieux candidats, Franck Haise a opté pour Brice Samba. Un choix qui a même surpris le principal intéressé.

« On a eu une réunion dès mon retour de vacances, sachant que j’étais en décalé par rapport aux autres. Au départ, nous étions trois avec Jo (Jonathan Gradit), Flo (Florian Sotoca) et moi. Il nous a expliqués qu’il avait fait son choix et que je devenais capitaine. Je n’étais pas au courant et c’est un choix qui m’a surpris aussi », confie le portier du RC Lens en conférence de presse, avant de poursuivre.

