Transferts : Le RC Lens passe un message à ses recrues

Le RC Lens va reprendre le chemin de la Ligue 1 dimanche face à Brest. Cela sera l'occasion notamment de voir évoluer les recrues du dernier dauphin du PSG en championnat. Mais Franck Haise a prévenu en conférence de presse, il n'attendra pas des merveilles aussi tôt de la part des nouveaux venus. Cela prendra un peu plus de temps avant qu'ils soient totalement adaptés.

Ces dernières années, le RC Lens n'a cessé de progresser sur le plan sportif. Les protégés de Franck Haise ont atteint la deuxième place de Ligue 1 la saison passée, finissant seulement un point derrière le PSG. Cela va être compliqué de réitérer pareille performance, mais le club du nord de la France s'est toutefois bien renforcé sur le mercato.

Franck Haise va se montrer clément envers ses recrues

Franck Haise le sait, l'adaptation à un nouveau club n'est pas toujours facile, et cela peut prendre du temps. Dans ce sens, il n'attendra pas des performances folles de ces nouveaux joueurs, dès le match face à Brest. C'est en tout cas ce qu'a déclaré l'entraîneur du RC Lens en conférence de presse : « Nos recrues sont arrivées assez rapidement. Et pour ceux qui sont là depuis 5 ou 6 semaines, il y a une bonne intégration sur le plan du groupe. On a choisi ces joueurs. Mais on ne peut pas leur demander d'être totalement prêts. Ils ont tout de même fait de bonnes choses. »

Franck Haise se méfie de Brest