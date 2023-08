PSG : Le clan Neymar jette un froid pour ce transfert

Thibault Morlain

Tandis que Kylian Mbappé semblerait en passe de rester au PSG, Neymar pourrait lui faire ses valises. Malgré un contrat jusqu’en 2027, le Brésilien serait très proche d’un départ vers l’Arabie Saoudite. Le numéro 10 du PSG est annoncé en partance pour Al-Hilal. En revanche, pour ce qui est d’un possible prêt au FC Barcelone, ça se compliquerait…

Les heures de Neymar au PSG pourraient bien être comptées. La bombe a dernièrement été lâchée : le Brésilien serait proche de l’Arabie Saoudite. Après avoir loupé Lionel Messi et Kylian Mbappé, Al-Hilal toucherait visiblement au but avec Neymar. Mais quid d’un possible coup à trois bandes qui verrait le joueur de 31 ans signer chez les Saoudiens avant d’être prêté un an au FC Barcelone ?

Le clan Neymar prend une décision à 100M€, le PSG va adorer https://t.co/c6xEPkKWMB pic.twitter.com/xTdDRuaMiU — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Neymar vers Al-Hilal…

Après Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Sadio Mané, Neymar pourrait donc être la prochaine star à céder aux sirènes de l’Arabie Saoudite. Ce dimanche, tous s’accordent pour dire que cette opération serait proche. La Cadena Cope le confirme à son tour. Le média espagnol annonce que selon des sources proches du dossier, le joueur du PSG devrait bel et bien jouer à Al-Hilal. Là-bas, Neymar pourrait alors émarger à 80M€ par an. Ne reste maintenant plus à trouver un accord avec le PSG et une réunion avec Nasser Al-Khelaïfi serait prochainement prévue.

… mais pas au FC Barcelone