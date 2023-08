Neymar : Coup de tonnerre au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Neymar connaît un nouveau rebondissement majeur. Alors que ces derniers jours, face à la complexité d'un tel transfert, la tendance était plutôt à un statu quo, le Brésilien serait finalement plus proche que jamais de quitter le PSG. Et bien qu'il rêve de rejoindre le FC Barcelone, c'est bien vers Al-Hilal que Neymar pourrait poursuivra sa carrière.

En marge du feuilleton Mbappé dont le dénouement semble impossible à connaître, c'est bien une autre star du PSG qui se rapproche de la sortie. En effet, Neymar semble à l'heure actuelle bien plus proche de quitter le club de la capitale que le crack de Bondy. Et dans ce dossier tout s'est accéléré.

Mercato : Le PSG boucle un transfert à 50M€, un beau message est dévoilé https://t.co/P9iTAPpx22 pic.twitter.com/wlBl2QgtHn — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Neymar très proche d'Al-Hilal

Et pour cause, selon les informations de Fabrizio Romano, le départ de Neymar n'a jamais semblé aussi proche. Al-Hilal aurait effectivement transmis une énorme offre pour le Brésilien ces dernières heures. Et visiblement cette proposition ne le laisserait pas indifférent. Dans le même temps les discussions se poursuivent entre le club saoudien et le PSG. Mais Neymar aurait déjà reçu les documents résumant l'accord avec Al-Hilal. Preuve de l'avancée des négociations.

Barcelone déjà résigné ?

Une information qui semble donc mettre fin à l'hypothèse d'un retour de Neymar au FC Barcelone. Il faut dire que le club catalan connaît des difficultés économiques qui rendent une telle opération inenvisageable. D'ailleurs, Fabrizio Romano explique le Barça a décidé de réactiver l'option Joao Felix.