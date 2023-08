Le clan Neymar balance sur le boss du PSG

Thibault Morlain

Il n’y a désormais plus de suspense. C’est bien terminé entre le PSG et Neymar. Arrivé en 2017 et après 6 saisons passées avec le club de la capitale, le Brésilien fait ses valises. A l’instar d’autres stars, Neymar a lui aussi cédé aux sirènes de l’Arabie Saoudite. Alors qu’il va désormais évoluer avec Al-Hilal, dans l’entourage du joueur de 31 ans, on a tenu à régler quelques comptes avec Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG.

Le PSG a enfin réussi à faire ce qu’il n’avait pas pu l’été dernier : se débarrasser de Neymar. Alors que le Brésilien était finalement resté à Paris il y a un an, cette fois, il fait bel et bien ses valises. Et le club de la capitale peut remercier l’Arabie Saoudite. Après avoir loupé Lionel Messi et Kylian Mbappé, Al-Hilal s’est lancé sur les traces de Neymar. A 31 ans, il va donc imiter Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema, rejoignant ainsi le championnat saoudien et un club où on peut déjà retrouver Malcom ou encore Sergej Milinkovic-Savic.

Al-Khelaïfi voulait continuer avec Neymar ?

C’est donc la fin d’une histoire de 6 ans entre le PSG et Neymar. A l’aube de ce nouveau chapitre en Arabie Saoudite, le clan du Brésilien a balancé sur Nasser Al-Khelaïfi. En effet, pour Team Football , un proche de Neymar a lâché à propos du président du PSG : « Ce qui est incroyable, c’est qu’il y a seulement quelques jours, Nasser Al-Khelaïfi a exprimé à Ney son souhait de le voir un jour remporter le Ballon d’Or avec le PSG ».

Un lien avec la réintégration de Mbappé au PSG ?

Le président du PSG semblait donc initialement vouloir continuer avec Neymar, mais le Brésilien va rejoindre l’Arabie Saoudite. Un départ qui intervient d’ailleurs au même moment que la réintégration de Kylian Mbappé à l’entraînement avec le groupe de Luis Enrique. Un possible lien entre ces deux nouvelles a alors vite été fait, surtout que ces derniers mois, il a souvent été répété que Mbappé avait réclamé le départ de Neymar à la direction du PSG.