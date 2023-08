PSG : C'est bouclé pour Neymar, la date de son transfert est révélée

Hugo Chirossel

Régulièrement annoncé sur le départ ces dernières années, Neymar va bel et bien quitter le PSG cet été. Le Brésilien de 31 ans a fini par accepter de prendre la direction de l’Arabie Saoudite et de rejoindre Al-Hilal. Les derniers détails devraient être réglés mardi et il pourrait même faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs dès samedi prochain.

Après Lionel Messi, parti à l’Inter Miami, le PSG s’apprête à perdre un deuxième membre de sa fameuse MNM. Sauf retournement de situation, Neymar va très bientôt quitter le club de la capitale, lui qui avait été recruté il y a maintenant six ans alors qu’il évoluait au FC Barcelone, pour un montant record de 222M€. S’il aurait préféré faire son grand retour chez les Blaugrana , c’est finalement en Arabie Saoudite que Neymar va poursuivre sa carrière.

Transferts : Le rêve de Neymar se brise, le coupable est désigné https://t.co/ZLglox5q77 pic.twitter.com/WOdHG04D3o — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Le transfert de Neymar bouclé mardi ?

Comme indiqué par L'Équipe , le PSG a trouvé un accord avec Al-Hilal dans la nuit de dimanche à lundi. D’après le quotidien sportif, l'indemnité du transfert de Neymar devrait s’élever à 80M€ et pourrait monter jusqu’à 100M€ en fonction de divers bonus. Une belle opération financière pour le club de la capitale, qui se sépare en plus de l’imposant salaire de l’international auriverde, estimé à 30M€ par an. Pour que son transfert soit définitivement acté, il ne resterait plus à Neymar qu’à passer sa visite médicale et parapher son contrat

Neymar pourrait faire ses débuts dès samedi prochain