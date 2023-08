Neymar, Mbappé… Toutes les infos mercato du 14 août

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Neymar à Al-Hilal, c’est réglé

L'ensemble de la presse, française comme étrangère, est unanime : Neymar va quitter le PSG et s'engager avec Al-Hilal. Le montant du transfert avoisine les 90M€ hors bonus, et l'attaquant brésilien devrait percevoir un salaire de 100M€ par an en Arabie Saoudite.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Neymar a déjà prévu son retour en Europe

L'EQUIPE annonce toutefois dans ses colonnes du jour que Neymar ne compte pas pour autant amorcer le début de sa retraite en rallier l'Arabie Saoudite, d'autant que le numéro 10 du PSG aurait déjà un plan de carrière pour son avenir. En effet, Neymar prévoit déjà un retour en Europe d'ici un ou deux ans, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Les deux versions de la presse catalane sur Neymar-Barcelone

Alors qu'il est question d'un éventuel prêt de Neymar au FC Barcelone une fois qu'il aura acté son transfert à Al-Hilal, ce scénario est-il vraiment viable ? Mundo Deportivo annonce que la direction du Barça est toujours autant déterminée à se faire prêt le futur ex-attaquant du PSG pour une saison, et de son côté, Neymar serait ouvert à cette idée. Mais de son côté, l’autre grand quotidien catalan, SPORT , annonce très clairement qu’il n’y a plus aucune chance de voir Neymar atterrir au FC Barcelone cet été.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Un départ libre encore prévu pour Mbappé ?

Les tensions se sont apaisées ces dernières heures entre Kylian Mbappé, mais est-ce vraiment la garantie d'une prolongation de contrat imminente de l'attaquant français ? The Athletic apporte une autre version, et annonce que Mbappé devrait effectivement rester au PSG cette saison, mais sans pour autant prolonger. Le joueur de 24 ans pourrait simplement renoncer à ses primes, notamment sa prime de fidélité fixée à 80M€. Une manière de faire économiser de l'argent à son club.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Ekitike vers le Milan AC ?