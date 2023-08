Neymar veut provoquer un autre transfert au PSG

Hugo Chirossel

Alors que Neymar se rapproche d’un départ pour l’Arabie Saoudite et plus précisément à Al-Hilal, le Brésilien pourrait être suivi par un autre joueur du PSG. En effet, le club soudien souhaite également s’attacher les services de Marco Verratti, sur qui le club de la capitale ne compte plus. L’international auriverde pousserait d’ailleurs pour que l’Italien le rejoigne.

Après six saisons, la fin de la collaboration entre Neymar et le PSG n’a jamais été aussi proche. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le Brésilien de 31 ans est annoncé en partance pour Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Une opération dans laquelle le club de la capitale devrait récupérer environ 90M€.

PSG : Neymar va toucher le jackpot https://t.co/FMKtPY5jqO pic.twitter.com/MUnmvuv5tu — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Après Neymar, Verratti lui aussi à Al-Hilal ?

Plusieurs joueurs de premier plan ont déjà rejoint l’Arabie Saoudite ces dernières semaines, et d’autres risquent de faire de même. En plus de Neymar, Al-Hilal est annoncé sur la piste d’un autre joueur du PSG : Marco Verratti. Comme son coéquipier, l’international italien n’entre pas dans les plans des dirigeants parisiens cette saison.

Neymar pousse pour le transfert de Verratti