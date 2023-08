Luis Enrique provoque deux transferts au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé il y a quelques semaines au PSG, Luis Enrique a débarqué dans la capitale avec les idées claires. Dès le début, le technicien espagnol savait qu'il ne souhaitait pas compter sur Neymar, mais aussi sur Marco Verratti. Poussés vers la sortie, les deux stars parisiennes devraient s'envoler vers l'Arabie Saoudite.

Luis Enrique a tranché dans le vif. Dès son arrivée au PSG, le technicien espagnol s'est concerté avec sa direction et évoqué le sujet brûlant du mercato estival. L'ancien coach du Barça a évoqué ses attentes et fait connaître l'identité des joueurs sur lesquels il ne comptait pas. Parmi eux Hugo Ekitike, Juan Bernat, Renato Sanches, mais aussi deux historiques du club : Neymar et Marco Verratti.

Luis Enrique voulait les éjecter d'entrée

TNT Sports confirme que Neymar et Verratti ne rentraient pas dans les plans de Luis Enrique, malgré leur présence au Japon et en Corée du sud lors de la préparation estivale. « Pour Marco Verratti et Neymar, nous avons eu des conversations avec eux et je ne crois pas que ça soit professionnel de dévoiler le contenu de cette conversation. Cela restera entre nous, c’est du domaine privé. Je vous invite après à être attentif à mes actes car ce sont mes décisions qui exprimeront mon avis » avait confié le technicien espagnol avant la rencontre face à Lorient. Le suspense n'a pas duré trop longtemps puisque quelques heures plus tard, le PSG annonçait que les deux joueurs ne figuraient pas dans le groupe parisien.

Luis Enrique avait annoncé la couleur

Désormais, les deux stars recherchent un nouveau défi. Le premier à quitter le PSG devrait être l'international brésilien. Ce lundi, la recrue la plus chère de l'histoire du PSG a trouvé un accord total avec Al-Hilal. Il pourrait être rejoint par Marco Verratti, qui discute depuis plusieurs semaines avec la formation saoudienne.