PSG : Le feuilleton Mbappé réglé en quelques minutes ?

Jean de Teyssière

Le PSG et Kylian Mbappé auraient, contre toute attente, trouvé un terrain d'entente. Placé dans le loft depuis le 21 juillet dernier, Kylian Mbappé a en été sorti ce week-end et devrait faire partie du groupe face à Toulouse. Une rencontre décisive aurait eu lieu entre le numéro 7 parisien et son président, Nasser al-Khelaïfi. Une rencontre courte, puisqu'elle aurait duré seulement un peu plus de dix minutes. Les arguments ont dû être convaincants.

Le feuilleton Mbappé se termine-t-il ? Depuis le mois de juin et le courrier envoyé par le numéro 7 à sa direction indiquant qu'il souhaitait partir libre du PSG la saison prochaine. Une situation impossible pour le PSG qui avait donc décidé de le mettre en vente. Le club saoudien d'Al-Hilal s'était montré intéressé en proposant 700M€ par an à Mbappé, chose qu'il avait refusée. Mais il pourrait bien être parti pour rester.

Le PSG et Mbappé se réconcilient

Dimanche matin, le PSG publié un communiqué dans lequel il indiquait que Kylian Mbappé quittait le loft et retrouvait sa place dans l'équipe première. Une nouvelle bienvenue pour Luis Enrique qui désespérait de voir la situation s'envenimer et partir dans une impasse. Mbappé aurait promis au PSG de ne pas quitter le club libre l'an prochain et l'optimisme est désormais de mise au PSG pour une prolongation, selon AS .

Le PSG a lancé un ultimatum à Mbappé https://t.co/DX22dZdIcg pic.twitter.com/zkufwLJjfF — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Seulement 10 minutes de discussion ?