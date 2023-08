PSG : Jackpot, le nouveau salaire de Neymar est dévoilé !

Jean de Teyssière

Neymar devrait vraisemblablement quitter le PSG cet été pour aller en Arabie saoudite, dans le club d'Al-Hilal. Le Brésilien avait informé sa direction de sa volonté de quitter le club, chose acceptée par Nasser al-Khelaïfi. Absent du Parc des Princes samedi pour le premier match de son équipe face à Lorient (0-0), le Brésilien va quitter le PSG et touchera un salaire mirobolant de 100M€ par an.

L'aventure entre Neymar et le PSG va se terminer dans les prochaines heures. Le Brésilien, âgé de 31 ans, aurait trouvé un accord de principe selon L'Équipe avec le club saoudien d'Al-Hilal. L'homme aux 118 buts avec le PSG devrait toucher un salaire record, dépassant celui de Cristiano Ronaldo. Le Brésilien devrait passer sa visite médicale ce lundi et s'engager dans la foulée pour deux ans.

Le PSG va empocher un peu moins de 100M€

Le transfert de Neymar à Al-Hilal se rapproche de plus en plus. Selon les informations de Foot Mercato , ce transfert permettra au PSG de toucher une somme légèrement inférieure à 100M€. Dans son édition du jour, le journal L'Équipe parlait d'un montant de 90M€. Un accord entre les deux clubs a été trouvé, et son transfert n'est désormais plus qu'une question d'heure. Le Brésilien devrait passer ce lundi sa visite médicale.

Le PSG a lancé un ultimatum à Mbappé https://t.co/DX22dZdIcg pic.twitter.com/zkufwLJjfF — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Neymar gagnera 100M€ par an