PSG : Une offre de 100M€ est dégainée, le clan Neymar dit oui

Thomas Bourseau

Entre Neymar et le PSG, le divorce a été demandé par les deux parties et pourrait bien être prononcé avant la clôture du mercato estival le 31 août prochain. Et alors que la priorité du Brésilien serait de retrouver le FC Barcelone, son père aurait accepté une offre pharaonique saoudienne.

Neymar n’est plus au coeur des plans du Paris Saint-Germain pour la suite du projet sportif parisien avec à sa tête, l’ex-entraîneur du Brésilien au FC Barcelone en la personne de Luis Enrique. La semaine dernière, L’Équipe a même affirmé qu’au cours d’une discussion entre Luis Enrique, le conseiller football Luis Campos et Neymar, il aurait été spécifié au joueur qu’il n’avait plus sa place au PSG.

Le Barça priorité de Neymar après le PSG ?

Depuis, la presse espagnole ne cesse de faire part d’un réel rapprochement entre le clan Neymar et le FC Barcelone. Au point où El Chiringuito a fait part d’un accord contractuel pour deux saisons et une troisième en option avec un salaire annuel de 13M€ bien que les informations de l’autre côté des Pyrénées divergent à ce sujet. Quoi qu’il advienne, Al-Hilal aurait fait bien mieux.

PSG : Neymar relance tout pour Mbappé https://t.co/ax2DvnbnAw pic.twitter.com/8Figod8FEN — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Al-Hilal propose 100M€ par an à Neymar, son père accepte